Россия
13:19, 20 февраля 2026Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool via Reuters

В Кремле рассказали о работе президента России Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля. Комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

По его словам, на праздничный день у президента запланирован ряд встреч. Кроме того, Путин вручит государственные награды.

Помимо этого, глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее в Кремле рассказали о планах Владимира Путина на новогоднюю ночь. Песков отметил тогда, что президент отметит праздник в кругу родных и близких.

