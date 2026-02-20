В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

Песков: У Путина на 23 февраля запланирован ряд встреч

В Кремле рассказали о работе президента России Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля. Комментарий пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

По его словам, на праздничный день у президента запланирован ряд встреч. Кроме того, Путин вручит государственные награды.

Помимо этого, глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее в Кремле рассказали о планах Владимира Путина на новогоднюю ночь. Песков отметил тогда, что президент отметит праздник в кругу родных и близких.