05:14, 19 декабря 2025Россия

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Песков: Путин будет встречать Новый год в кругу родных и близких
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый 2026 год в кругу родных и близких. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — емко ответил Песков.

До этого Дмитрий Песков также рассказал о предстоящем новогоднем обращении Владимира Путина к жителям России. Песков обратил внимание на то, что Путин всегда стоит и поздравляет россиян на фоне Кремля, также будет и в этом году.

Ранее Владимир Путин исполнил новогодние желания двух мальчиков: 11-летнего Владимира, который попросил у российского лидера кимоно для занятий дзюдо, и юнармейца из Алтайского края Егора, который всегда мечтал полетать на самолете.

