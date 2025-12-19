Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Песков: Путин будет встречать Новый год в кругу родных и близких

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый 2026 год в кругу родных и близких. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«С родными и близкими. Сам Новый год — с родными и близкими», — емко ответил Песков.

До этого Дмитрий Песков также рассказал о предстоящем новогоднем обращении Владимира Путина к жителям России. Песков обратил внимание на то, что Путин всегда стоит и поздравляет россиян на фоне Кремля, также будет и в этом году.

Ранее Владимир Путин исполнил новогодние желания двух мальчиков: 11-летнего Владимира, который попросил у российского лидера кимоно для занятий дзюдо, и юнармейца из Алтайского края Егора, который всегда мечтал полетать на самолете.