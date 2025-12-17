Путин исполнил мечты обратившихся на прямую линию двух детей

Путин исполнил новогодние желания двух мальчиков, обратившихся на прямую линию

Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, которые обратились с пожеланиями на прямую линию. Об этом сообщил телеканал «Россия 24», передает РИА Новости.

11-летний Владимир попросил у российского лидера кимоно для занятий дзюдо. Подарок от президента РФ мальчику вручили волонтеры «Народного фронта».

Юнармеец Алтайского края Егор всегда мечтал о полете на самолете, но исполнение желания затруднялось из-за заболевания мальчика. «И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину», — рассказал он.

Путин также исполнил желание юноши из Алтайского края.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует посвятить подготовке к «Итогам года» большую часть 17 декабря. Других подробностей Песков не стал раскрывать.