Россия
12:31, 17 декабря 2025Россия

Песков рассказал о работе Путина над подготовкой к прямой линии

Песков: Большую часть 17 декабря Путин посвятит подготовке к «Итогам года»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Большую часть среды, 17 декабря, президент России Владимир Путин посвятит подготовке к «Итогам года». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Большая часть дня сегодня также будет посвящена подготовке к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"», — сказал он. Каких-либо других подробностей представитель Кремля не озвучил.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Песков до этого заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.

По состоянию на 16 декабря, число обращений на прямую линию с президентом России достигло 1,6 миллиона. Известно, что поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер Max, а также 262 тысячи СМС-сообщений.

