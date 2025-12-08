Прямую линию Путина покажут в соцсетях и на ТВ в 12:00 по Москве 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. О том, когда и где ее смотреть, сообщает официальный сайт Кремля.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — отметили в пресс-службе.

19 декабря в 12:00 по московскому времени президент России Владимир Путин проведет прямую линию

Где смотреть прямую линию

Трансляция программы будет доступна на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ведущих федеральных телеканалах. Обычно это:

Первый канал

«Россия 1»

«Россия 24»

НТВ

ОТР

«Мир»

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это был третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.