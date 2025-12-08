Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 8 декабря 2025Россия

Кремль раскрыл подробности о трансляции прямой линии Путина

Прямую линию Путина покажут в соцсетях и на ТВ в 12:00 по Москве 19 декабря
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. О том, когда и где ее смотреть, сообщает официальный сайт Кремля.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — отметили в пресс-службе.

19 декабря
в 12:00 по московскому времени

президент России Владимир Путин проведет прямую линию

Где смотреть прямую линию

Трансляция программы будет доступна на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ведущих федеральных телеканалах. Обычно это:

  • Первый канал
  • «Россия 1»
  • «Россия 24»
  • НТВ
  • ОТР
  • «Мир»

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это был третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.

Обсудить
Последние новости

Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

Восемь человек отправили за решетку из-за хищения выплат у бойцов СВО

Семейную ипотеку россиянам начнут выдавать по-новому

В России захотели ограничить время нахождения мигрантов в стране

Американские компании заявили о желании расширить присутствие в России

Названа главная проблема американского B-21

Раскрыт процент бесплодия у россиян

Названы сферы экономики России с самым сильным кадровым голодом

Женщина с двумя влагалищами рассказала о своей интимной жизни

На Украине раскрыли коррупционную схему с участием Ермака

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok