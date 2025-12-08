Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. О том, когда и где ее смотреть, сообщает официальный сайт Кремля.
«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — отметили в пресс-службе.
президент России Владимир Путин проведет прямую линию
Где смотреть прямую линию
Трансляция программы будет доступна на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на ведущих федеральных телеканалах. Обычно это:
- Первый канал
- «Россия 1»
- «Россия 24»
- НТВ
- ОТР
- «Мир»
Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это был третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.