Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 16 декабря 2025Россия

Названо число обращений на прямую линию с Путиным

Число обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 миллиона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным достигло 1,6 миллиона. Об этом сообщил Кремль в мессенджере Max.

«Итоги года с Владимиром Путиным: поступило более 1,6 миллиона вопросов», — говорится в сообщении.

Известно, что уже поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер Max, а также 262 тысячи СМС-сообщений. Помимо того, было получено 175 тысяч обращений через различные соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений, а также 20 тысяч вопросов через приложение.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Песков до этого заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok