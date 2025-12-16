Названо число обращений на прямую линию с Путиным

Число обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 миллиона

Число обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным достигло 1,6 миллиона. Об этом сообщил Кремль в мессенджере Max.

«Итоги года с Владимиром Путиным: поступило более 1,6 миллиона вопросов», — говорится в сообщении.

Известно, что уже поступило 702 тысячи звонков, 327 тысяч вопросов через мессенджер Max, а также 262 тысячи СМС-сообщений. Помимо того, было получено 175 тысяч обращений через различные соцсети, 61 тысяча вопросов через сайт, 49 тысяч ММС-сообщений, а также 20 тысяч вопросов через приложение.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Песков до этого заявил, что интерес россиян к предстоящему мероприятию оценивается как высокий.