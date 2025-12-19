В Кремле рассказали о предстоящем новогоднем обращении Путина

Песков сообщил, что Путин поздравит россиян традиционным новогодним обращением

Никаких изменений в новогоднее обращение от президента России Владимира Путина в этом году не будет внесено — российский лидер обратится к гражданам страны из Кремля в новогоднюю ночь, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет. На улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году», — поделился чиновник, когда его спросили, стоит ли ожидать от обращения президента каких-то сюрпризов.

Ранее сообщалось, что Путин исполнил новогодние желания двух мальчиков, обратившихся на прямую линию. Позднее мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту — побывать в роли сотрудника ДПС — президент исполнил, рассказала, что ее сын был в восторге.