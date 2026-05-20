Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 20 мая 2026Мир

Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

Политолог Блохин: Уиткофф может посетить РФ для возобновления диалога по Украине
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут планировать поездку в Россию, чтобы возобновить диалог по Украине. Такую причину в беседе с NEWS.ru назвал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

В том числе американские представители могут планировать визит в РФ и для обсуждения совместных бизнес-проектов, продолжил Блохин.

«Не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно — возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос», — высказался политолог.

При этом он напомнил, что предыдущие попытки восстановить диалог не принесли ожидаемого результата. Причем это касается как переговоров по Украине, так и прорыва в российско-американских отношениях, подытожил эксперт.

Аналогичное мнение выразил и первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Также я думаю, что недавний визит президента [США] Дональда Трампа в Китай и сегодняшняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином вполне могут подтолкнуть решение этого вопроса», — прокомментировал депутат, имея в виду подготовку переговорного процесса по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok