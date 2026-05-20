Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

Политолог Блохин: Уиткофф может посетить РФ для возобновления диалога по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут планировать поездку в Россию, чтобы возобновить диалог по Украине. Такую причину в беседе с NEWS.ru назвал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

В том числе американские представители могут планировать визит в РФ и для обсуждения совместных бизнес-проектов, продолжил Блохин.

«Не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно — возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос», — высказался политолог.

При этом он напомнил, что предыдущие попытки восстановить диалог не принесли ожидаемого результата. Причем это касается как переговоров по Украине, так и прорыва в российско-американских отношениях, подытожил эксперт.

Аналогичное мнение выразил и первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Также я думаю, что недавний визит президента [США] Дональда Трампа в Китай и сегодняшняя встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином вполне могут подтолкнуть решение этого вопроса», — прокомментировал депутат, имея в виду подготовку переговорного процесса по Украине.