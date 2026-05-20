13:48, 20 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: M2M_PL / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российские промышленные объекты, чтобы нанести ущерб России, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Кстовском районе Нижегородской области загорелись два промышленных объекта из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ночные и утренние часы над Нижегородской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 дронов.

«Зачем они это делают? Наносят серьезный ущерб Российской Федерации. И Туапсе, и нефтеперерабатывающий завод в Рязани, это серьезный ущерб для России. Это попытка продолжать войну, пока европейские страны сами не будут готовы к войне. И они не скрывают готовность, они в два с половиной раза увеличили военные расходы. Они готовят вооруженные силы», — сказал Соболев.

По его словам, Украина в вопросах поставки вооружения, боеприпасов и техники полностью зависит от стран Запада.

«Европейские страны НАТО начали учения. Тема учений — захват Калининградской области и захват Карелии со стороны Финляндии. Они на полном серьезе проводят такие учения. Почему они это делают? Потому что все наши Вооруженные силы связаны в зоне специальной военной операции. Поэтому они будут поддерживать фашистский режим как можно дольше, чтобы самим быть готовым вторгнуться на территорию России, они и не скрывают этого», — отметил Соболев.

Он подчеркнул, что против России ведется полномасштабная война на территории Украины с помощью западного вооружения. Со стороны стран Запада ведется война политическая, экономическая, информационная и культурная.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными, потому что Киев таким образом пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.

