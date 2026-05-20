В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российские промышленные объекты, чтобы нанести ущерб России, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».
Ранее стало известно, что в Кстовском районе Нижегородской области загорелись два промышленных объекта из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ночные и утренние часы над Нижегородской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 дронов.
«Зачем они это делают? Наносят серьезный ущерб Российской Федерации. И Туапсе, и нефтеперерабатывающий завод в Рязани, это серьезный ущерб для России. Это попытка продолжать войну, пока европейские страны сами не будут готовы к войне. И они не скрывают готовность, они в два с половиной раза увеличили военные расходы. Они готовят вооруженные силы», — сказал Соболев.
По его словам, Украина в вопросах поставки вооружения, боеприпасов и техники полностью зависит от стран Запада.
«Европейские страны НАТО начали учения. Тема учений — захват Калининградской области и захват Карелии со стороны Финляндии. Они на полном серьезе проводят такие учения. Почему они это делают? Потому что все наши Вооруженные силы связаны в зоне специальной военной операции. Поэтому они будут поддерживать фашистский режим как можно дольше, чтобы самим быть готовым вторгнуться на территорию России, они и не скрывают этого», — отметил Соболев.
Он подчеркнул, что против России ведется полномасштабная война на территории Украины с помощью западного вооружения. Со стороны стран Запада ведется война политическая, экономическая, информационная и культурная.
Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что атаки Украины на Россию стали не более точными, а, наоборот, хаотичными, потому что Киев таким образом пытается переключить внимание мира с визита президента Владимира Путина в Китай на эти обстрелы.