Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

Nutrients: Матча оказывает широкий спектр полезных эффектов для организма

Ученые из Вроцлавского университета наук об окружающей среде и жизни проанализировали данные о матче — японском порошковом зеленом чае — и пришли к выводу, что напиток может оказывать широкий спектр полезных эффектов для организма. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Матча отличается особым способом выращивания: перед сбором чайные кусты затеняют, благодаря чему в листьях накапливается больше хлорофилла, L-теанина, кофеина и антиоксидантов. После этого листья бережно обрабатывают и перемалывают в порошок, что помогает сохранить биоактивные вещества.

Авторы обзора отмечают, что содержащиеся в матче катехины и полифенолы могут положительно влиять на уровень сахара в крови, жировой обмен, массу тела и кишечную микрофлору. Также исследователи обнаружили данные о возможной пользе напитка для работы мозга, нервной системы и даже потенциальной противоопухолевой активности.

Особое внимание ученые уделили веществу EGCG — одному из главных антиоксидантов зеленого чая. По данным предыдущих исследований, оно помогает бороться с воспалением и окислительным стрессом. Кроме того, L-теанин в составе матчи может способствовать расслаблению и улучшению концентрации.

