Путин поцеловал гимнастку в лоб во время посещения Школы олимпийского резерва

Президент России Владимир Путин поцеловал юную гимнастку в лоб во время посещения Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил репортер, глава государства беседовал с начинающими спортсменками. Одну из девочек он одарил особенным вниманием. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», — пояснил Зарубин.

Он подчеркнул, что президент России пожелал юным спортсменам удачи и успехов.

Путин часто использует такую форму благодарности для детей. К примеру, в 2024 году российский лидер поцеловал подарившую ему цветы девочку в Монголии.

Еще раньше жители Ставропольского края расцеловали президента России.