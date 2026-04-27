Президент России Владимир Путин поцеловал юную гимнастку в лоб во время посещения Школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем канале в мессенджере «Макс».
Как отметил репортер, глава государства беседовал с начинающими спортсменками. Одну из девочек он одарил особенным вниманием. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», — пояснил Зарубин.
Он подчеркнул, что президент России пожелал юным спортсменам удачи и успехов.
Путин часто использует такую форму благодарности для детей. К примеру, в 2024 году российский лидер поцеловал подарившую ему цветы девочку в Монголии.
Еще раньше жители Ставропольского края расцеловали президента России.