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18:13, 5 марта 2024Россия

Путина расцеловали

Владимира Путина расцеловали жители Ставропольского края

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Жители Ставропольского края расцеловали президента России Владимира Путина. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На кадрах слышно, как глава государства общается с россиянами, которые желают ему здоровья и благодарят его. Одна из присутствовавших в конце видео попросила Путина поцеловать его, на что он дал свое согласие.

«Я вас люблю очень», — выкрикнул мужчина из толпы в адрес президента.

5 марта Путин прибыл Ставропольский край, где он планирует заниматься вопросами развития сельского хозяйства. Президент уже побывал в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомился с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщался с сотрудниками за обедом.

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      Владислав Толстиков
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