12:21, 20 мая 2026

В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрыли из-за БПЛА
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alexander Welscher / picture alliance via Getty Images

Стало известно о закрытии воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом. Об этом в среду, 20 мая, информирует Telegram-канал «Delfi Литва».
Отмечается, что оно закрыто с 10:00.

«Такое решение было принято, так как в среду вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с характеристиками, типичными для беспилотных летательных аппаратов», — сообщает канал.

Кроме того, Национальный центр управления кризисами сообщил, что объявлена воздушная опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсском округе объявили воздушную тревогу. Людей призвали проследовать в укрытие и дождаться рекомендаций.

