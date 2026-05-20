В Литве закрыли воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом

Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрыли из-за БПЛА

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о закрытии воздушного пространства над Вильнюсским аэропортом. Об этом в среду, 20 мая, информирует Telegram-канал «Delfi Литва».

Отмечается, что оно закрыто с 10:00.

«Такое решение было принято, так как в среду вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с характеристиками, типичными для беспилотных летательных аппаратов», — сообщает канал.

Кроме того, Национальный центр управления кризисами сообщил, что объявлена воздушная опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсском округе объявили воздушную тревогу. Людей призвали проследовать в укрытие и дождаться рекомендаций.