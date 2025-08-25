Раскрыто имя единственного претендента на должность председателя Верховного суда России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.
По его словам, соответствующее заявление поступило в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации.
По данным агентства, Совет Федерации назначает председателя ВС РФ на шесть лет. Это происходит по представлению президента России при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей России.
По закону РФ лицо, имеющее звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», освобождается от квалификационных экзаменов при конкурсе на пост председателя Верховного суда.
22 августа по указу президента России Владимира Путина Краснову присвоено звание «Заслуженный юрист РФ».