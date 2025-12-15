Реклама

Мир
21:59, 15 декабря 2025Мир

Лавров напомнил США о нечистоплотной игре

Лавров: США продолжают нечистоплотную игру санкциями против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США продолжают нечистоплотную игру, вводя новые санкции против России и ее компаний в энергетическом секторе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана», которое было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Когда эти санкции касаются запрета на деятельность крупнейших мировых компаний (...), если разбираться в сути происходящего, то не вижу в этом ничего, кроме желания подавить конкурентов нечистоплотными методами», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также добавил, что Соединенные Штаты прибегают к «нечистоплотным, антидемократическим, антирыночным» методам, так как теряют позиции в мировой экономике.

15 декабря глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американский бизнес потерял 100 миллиардов долларов из-за санкций против России. Он отметил, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а в целом ущерб оценивают почти в 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Он подчеркнул, что американские санкции нанесли больший удар.

