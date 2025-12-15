Американский бизнес потерял около 100 миллиардов долларов из-за санкций против РФ

AmCham: Американский бизнес потерял около $100 млрд из-за санкций против РФ

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи заявил, что американский бизнес потерял 100 миллиардов долларов из-за санкций против России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI.

Эйджи отметил, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а в целом ущерб оценивают почти в 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Он подчеркнул, что американские санкции нанесли больший удар.

По словам Эйджи, российская экономика адаптировалась к санкциям в отличии от американского бизнеса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новые санкции против России 15 декабря. Она дополнила, что власти ЕС планируют добавить в черный список 40 танкеров, якобы связанных с РФ.