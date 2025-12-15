Реклама

10:19, 15 декабря 2025Мир

Названа дата утверждения новых санкций ЕС против России

Каллас заявила, что ЕС утвердит новые санкции против РФ 15 декабря
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Omar Havana / Reuters

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) утвердят новые санкции против России в понедельник, 15 декабря. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

Также, по ее словам, власти ЕС планируют добавить в черный список 40 танкеров, якобы связанных с Россией. «Мы внесем в черный список 40 судов "теневого флота", а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС согласовали расширение санкций против России за якобы «дестабилизирующие действия».

