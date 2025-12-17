Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 17 декабря 2025Мир

В Кремле высказались о новых санкциях США против России

Песков: Москве известно, что в Вашингтоне есть планы по новым санкциям против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Москве хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно», — сказал он.

По словам политика, любые санкции очевидно вредят налаживанию российско-американских отношений.

Ранее стало известно, что власти США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной. Уточняется, что новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Белоусов раскрыл потери ВСУ в 2025 году

    Путин назвал сроки постановки «Орешника» на боевое дежурство

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok