В Кремле высказались о новых санкциях США против России

Песков: Москве известно, что в Вашингтоне есть планы по новым санкциям против РФ

Москве хорошо известно, что в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, — об этом хорошо известно», — сказал он.

По словам политика, любые санкции очевидно вредят налаживанию российско-американских отношений.

Ранее стало известно, что власти США готовят новые санкции против России, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной. Уточняется, что новые меры предполагают преследование судов так называемого теневого флота российских танкеров, используемых для транспортировки нефти.