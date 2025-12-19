Госсекретарь США назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

Рубио: США могут привести Россию и Украину к компромиссу уже на этой неделе

США могут привести Россию и Украину к компромиссу уже на этой неделе. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случиться в ближайшие месяцы. Решать не нам. Решать должны две стороны. В конце концов к соглашению должны прийти Россия и Украина», — подчеркнул дипломат.

Рубио также сообщил, что Вашингтон пытается выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Москва и Киев, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению.

Ранее издание Politico сообщило о том, что Россия и США проведут переговоры по Украине в Майами в предстоящие выходные. Ожидается, что в состав российской делегации войдет глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону будут представлять спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.