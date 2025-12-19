Рубио заявил о попытке США сблизить Россию и Украину

Рубио: США хотят сблизить позиции России и Украины по урегулированию конфликта

США хотят выяснить, какие условия урегулирования конфликта готовы принять Россия и Украина, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к мирному соглашению. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Associated Press.

«Речь идет не о том, чтобы заставить всех заключить сделку, а о том, чтобы понять, что стороны хотят получить и от чего готовы отказаться, и как мы можем добиться ситуации, чтобы эти [позиции] пересекались. Естественно, для этого требуется много времени и тяжелой работы», — отметил дипломат.

Рубио подчеркнул, что сближения позиций нельзя добиться через СМИ и выступления на пресс-конференциях. Он добавил, что «сложные вопросы еще предстоит решить».

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине можно завершить только дипломатическим путем, и урегулирование требует значительных усилий и времени. Он добавил, что США не ожидают капитуляции ни одной из сторон.