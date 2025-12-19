Реклама

Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Украинский конфликт можно завершить только дипломатическим путем, урегулирование требует значительных усилий и времени. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-коференции, трансляцию которой ведет Associated Press (AP).

«Конфликты закачиваются одним из двух вариантов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров. В этом случае обе стороны что-то получат и что-то отдадут. Решение предстоит принимать Украине и России, а не США», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Рубио заявил, что украинский кризис «не является войной США», хоть и страна вовлечена в конфликт. При этом он отметил, что только Соединенные Штаты способны вести переговоры как с Россией, так и с Украиной.

Ранее Рубио заявил, что ресурсы США для помощи другим странам крайне ограниченны. Он отметил, что эти средства должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению национальных интересов государства в мире.

