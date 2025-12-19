США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

Washington Examiner: Госсекретарь Рубио признал ограниченность ресурсов США

Ресурсы Соединенных Штатов для помощи другим странам крайне ограниченны, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию мероприятия ведет журнал The Washington Examiner.

«Деньги, которые мы можем выделить на иностранную и гуманитарную помощь, ограниченны и должны быть использованы таким образом, чтобы способствовать продвижению наших национальных интересов», — признал глава американской дипломатии.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пожаловался, что среди американских граждан слишком много «тупых и жирных» людей. По его словам, из-за этого Штатам сложно вести набор в войска.