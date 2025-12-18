Реклама

22:02, 18 декабря 2025

Глава Пентагона пожаловался на толстых и тупых американцев

Глава Пентагона Хегсет: Тупость и ожирение осложняют набор в армию США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет пожаловался на толстых и тупых американцев. Он заявил, что ожирение и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) осложняют набор в армию США, передает РИА Новости.

Несмотря на это, рекрутерам удалось обеспечить набор в Вооруженные силы на рекордном уровне, отметил министр. «И я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — добавил он.

Потом Хегсет попытался смягчить свой комментарий, отметив, что, вероятно, новобранцев недостаточно обучают или они страдают СДВГ, или чем-то другим. По его словам, в том, почему кто-то подходит для набора в армию, а кто-то нет, есть много составляющих.

Глава Пентагона рассказал, что президент США Дональд Трамп признает заслуги военных по обеспечению набора в армию и уделяет много времени статистике.

Ранее американский лидер оскорбил журналистку и назвал ее отвратительной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море.

