Трамп оскорбил журналистку из-за одного вопроса

Трамп назвал журналистку ужасной за вопрос об ударах по лодкам в Карибском море

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку отвратительной за ее вопрос о публикации полного видео удара по лодкам якобы с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время круглого стола в Белом доме Трамп назвал девушку ужасным репортером и подчеркнул, что с ней «всегда так».

«Я уже говорил, все, что хочет сказать или сделать [глава Пентагона] Пит Хегсет, меня это устраивает», — добавил он.

Ранее газета The Washington Post написала, что Хегсет отдал приказ добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. По информации издания, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар по выжившим якобы в «соответствии с инструкциями» главой Пентагона.