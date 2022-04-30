Покинувшая «Азовсталь» семья рассказала о встречах с «Азовом»

Покинувшая «Азовсталь» семья Савиных рассказала о встречах с боевиками «Азова»

Семейная пара с ребенком, которая смогла по гуманитарному коридору покинуть комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, 29 апреля рассказала «Известиям» о встречах с боевиками националистической группировки «Азов».

Семья Савиных была в бункере в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля. Они рассказали, что там вместе с ними был четырехмесячный младенец.

Глава семьи Михаил проработал на «Азовстали» мастером около 20 лет, а супруга Наталья — почти 15, переводчиком. На заводе укрылись, когда их район начали обстреливать. Они рассказали, что 8 марта выдвинулась колонна из цеха во главе с их начальником, который остался один из всего руководства комбината в сторону Запорожья. «На выезде из города их обстреляли. Половина людей вернулась к нам, а половина осталась в городе в "Красном Кресте". На следующий день выехала в Запорожье», — рассказал Михаил.

По его словам, впервые представители «Азова» появились 10 марта. Приехали впятером на небольшом фургоне. По мнению Натальи, их сразу заинтересовала территория завода с бункерами и подземными ходами.

«Это всегда были группки по три-по пять человек, не больше — до последних дней. Они живой интерес проявили к бункеру — потому что, во-первых, они увидели, что у нас есть генератор, есть электричество, есть условия. Он достаточно большой, комфортный. А мы там, мирные, сидим и занимаем», — заявила собеседница издания, добавив, что бойцы там обосновались и использовали мирных граждан в качестве прикрытия, не разрешая им эвакуироваться.

29 апреля с территории завода по гуманитарному коридору удалось выйти семье Савиных. Украинские военнослужащие не хотели отпускать родителей с ребенком и запугивали их, что им якобы не удастся безопасно покинуть «Азовсталь», заявил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.