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С «Азовстали» вышла семья из трех человек

Семья из трех человек с ребенком покинула территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С комбината «Азовсталь» в Мариуполе смогла выйти семья из трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Он заявил, что с территории завода по гуманитарному коридору удалось выйти семье Савиных. По словам журналиста, украинские военнослужащие не хотели отпускать родителей с ребенком и запугивали их, что им якобы не удастся безопасно покинуть «Азовсталь».

Руденко также добавил, что в настоящий момент в подземелье комбината остается еще 71 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Киев готов вести переговоры по эвакуации мирных жителей с «Азовстали». О подготовке к реализации таких планов сообщила и вице-премьер республики Ирина Верещук.

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Алевтина Запольская
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