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В Госдуме объяснили интерес Запада в эвакуации населения с «Азовстали»

Первый зампред комитета ГД заявил об интересе Запада в эвакуации наемников «Азовстали»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Страны Запада, поднимающие вопрос эвакуации населения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, заинтересованы в ее использовании для освобождения наемников. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Западные кураторы [Украины] сегодня очень активно начали взаимодействовать с РФ по открытию гуманитарных коридоров, но не в сторону Донецка, а в сторону Запорожья. Естественно, у них есть желание уйти от позора, который их ожидает в ближайшее время, потому что на территории "Азовстали" огромное количество офицеров высшего состава и сотрудники спецслужб США, Франции, Германии, Великобритании», — объяснил он.

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По словам Водолацкого, наемникам, чтобы уйти от наказания, придется рассказать, кто именно отправил их на Украину. Он отметил, что «это будет общественно-политический взрыв». В то же время парламентарий обратил внимание, если на территории правда есть гражданские, они являются «предметом торга». Водолацкий также напомнил, что для мирных граждан действуют гуманитарные коридоры.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в боевых действиях на территории Украины принимают участие порядка семи тысяч иностранных наемников. Дипломат уточнила, что всего в стране замечены наемники из 63 государства. Они приехали как из европейских государств, например, из Польши, Британии и Румынии, так и из Соединенных Штатов, Канады и Грузии.

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Алина Гончарова
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