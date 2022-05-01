Лавров объяснил попытки Киева добиться вывода радикалов из «Азовстали»

Лавров: Киев пытается добиться вывода радикалов из «Азовстали», там могут быть наемники

Киевские власти пытаются всеми силами добиться вывода с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе оставшихся там украинских радикалов, поскольку среди них могут оказаться западные офицеры и наемники. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

«Ситуация с противостоянием на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и упорное, даже истеричное желание [президента Украины Владимира] Зеленского, его команды и его западных покровителей добиться вывода всех этих людей и отправки их на территорию Украины объясняется тем, что там много персонажей, которые подтвердят наличие и наемников, может, и действующих офицеров западных армий на стороне украинских радикалов», — сказал глава МИД России.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена эвакуация 80 человек с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Далее жителей привезли в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики, где им предоставили еду, ночлег, а также оказали необходимую помощь.

Об освобождении мирных жителей с «Азовстали» стало известно 1 мая. В Минобороны отметили, что для эвакуации был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил эвакуацию с комбината «Азовсталь».