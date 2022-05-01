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Киев заявил о нескольких сотнях мирных жителей на «Азовстали»

В Нацгвардии Украины заявили, что на «Азовстали» находятся несколько сотен гражданских

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Денис Шлега заявил о сотнях мирных жителей, оставшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова в эфире телеканала «Рада» передает РИА Новости.

По подсчетам украинской стороны, в бункерах завода остаются несколько сотен гражданских и около 20 детей. «Сколько нужно еще таких попыток — это два или один заход», — добавил он.

Как рассказали освобожденные с «Азовстали» люди, на территории предприятия могут оставаться около 300 человек, отмечает агентство.

1 мая Минобороны России сообщило, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось эвакуировать удерживавшихся Вооруженными силами Украины (ВСУ) 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Их эвакуировали в населенный пункт Безыменное Донецкой народной республики (ДНР), а также предоставили еду, ночлег и оказали необходимую помощь.

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Марина Совина
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