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Силовые структуры
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16:15, 25 июня 2026Силовые структуры

В СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

Советник главы СК призвал ужесточить наказание за использование преступниками ИИ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thapana_Studio / Shutterstock / Fotodom

В статью уголовного кодекса России об отягчающих обстоятельствах необходимо внести дополнение. Об этом в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил советник главы Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров, передает ТАСС.

По данным ведомства, к отягчающим обстоятельствам следует отнести фактор преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). «Представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта», — заявил Александр Федоров.

24 июня в Санкт-Петербурге открылся XIV Петербургский международный юридический форум, он собрал более 5000 участников из более чем 80 стран мира.

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