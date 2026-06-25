В СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

Советник главы СК призвал ужесточить наказание за использование преступниками ИИ

В статью уголовного кодекса России об отягчающих обстоятельствах необходимо внести дополнение. Об этом в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил советник главы Следственного комитета России (СКР) Александр Федоров, передает ТАСС.

По данным ведомства, к отягчающим обстоятельствам следует отнести фактор преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). «Представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта», — заявил Александр Федоров.

24 июня в Санкт-Петербурге открылся XIV Петербургский международный юридический форум, он собрал более 5000 участников из более чем 80 стран мира.