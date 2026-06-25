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16:15, 25 июня 2026Экономика

В России потеряли проспект Шойгу

В Тыве не смогли найти проспект Генерала Шойгу
Александра Качан (Редактор)
Дорога возле города Шагонар в Улуг-Хемском районе Республики Тыва

Дорога возле города Шагонар в Улуг-Хемском районе Республики Тыва. Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Республике Тыве потеряли проспект Генерала Шойгу — улицу, которая есть в реестрах, но не существует на самом деле. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Улица должна находиться в городе Шагонара. Местные власти утвердили ее название в 2013 году и тогда же внесли во все государственные адресные базы и присвоили код КЛАДР. Однако сейчас в ответ на вопрос СМИ в администрации заявили, что не знают о такой улице. Через несколько часов чиновники уточнили, что проспект находится на стадии строительства. По словам собеседников канала, на улице возведут многоэтажные дома, но точный срок завершения работ неизвестен.

Ранее администрация Уфы предложила назвать одну из городских улиц в честь политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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