13:21, 23 марта 2026Экономика

В российском городе захотели назвать улицу в честь Жириновского

Мэрия Уфы предложила назвать улицу в честь Жириновского
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Администрация Уфы предложила назвать одну из улиц города в честь политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Жириновской планируется назвать дорогу на границе Ленинского и Демского районов. Голосование запустили среди жителей города.

Назвать улицу в честь Жириновского власти Уфы предлагали в 2025 году. В голосовании голоса разделились практически пополам, однако перевес оказался у тех, кто против: 786 человек (51 процент) проголосовали против предложения администрации, 749 жителей (49 процентов) его поддержали.

Улицы Владимира Жириновского уже есть в Москве, Краснодаре и Донецке.

Ранее Киевский вокзал в Москве предложили переименовать в Брянский. Историческое название вокзалу предложил вернуть депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Пять автобрендов изменили цены на свои машины в России в марте

    Российские войска продвинулись у Славянска

    Ссора в гараже плохо закончилась для молодой россиянки

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Все новости
