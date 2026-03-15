Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 15 марта 2026Экономика

Киевский вокзал в Москве предложили переименовать

Депутат Иванов: Киевский вокзал в Москве следует переименовать в Брянский
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Киевский вокзал в Москве следует переименовать, вернув ему историческое название. С таким предложением выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru».

Иванов напомнил, что до 1934 вокзал назывался Брянским — по название железной дороги, на которой он стоял. «Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении», — заявил депутат.

Он добавил, что в настоящее время поезда до Киева с этого вокзала фактически не ходят. По мнению Иванова, историческое название будет точнее отражать географию перевозок.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге захотели переименовать улицу в честь советского вождя Иосифа Сталина. Кроме того, также стало известно о планах установить в городе его бюст высотой более трех метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok