В российском городе захотели переименовать улицу в честь Сталина

В Екатеринбурге захотели назвать улицу в честь Сталина и поставить ему памятник

В Екатеринбурге заговорили о переименовании улицы в честь Иосифа Сталина. Об этом пишет портал Ura.ru.

С соответствующим предложением выступили активисты грузинского общества «Сакартвело» и Центра Сталина. Присвоить имя Сталина общественники хотят пешеходной аллее на улице Мира. Переименование идет в дополнение к проекту памятника — бюста с постаментом высотой 3,5 метра. Прежде монумент собирались поставить в районе Уралмаша или на территории Окружного дома офицеров, но инициативу не одобрили в городской администрации.

Новая локация, по мнению энтузиастов, обладает большим потенциалом: раньше улица носила имя Сталина, поэтому переименование, по их суждению, является скорее возвратом к историческому названию. Памятник же предлагают воздвигнуть напротив спорткомплекса Уральского федерального университета либо ближе к пересечению с улицей Блюхера.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Скульптуры уже появились в Омске и Орлове. В Вологодской области их воздвигли целых три, а четвертый распорядился демонтировать суд. Идея воздвигнуть памятник Сталину выдвигалась в Ростове, Нижнем Новгороде, Боре и Хабаровске. В Хакасии вопрос установки памятника генералиссимусу решили отдать на откуп народу. В Калининграде, однако, предложение возвести монумент вождю отвергли, мотивировав отказ памятью о репрессиях.