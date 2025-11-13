В Екатеринбурге обсудят установку бюста Сталина в городе

В Екатеринбурге задумали установить бюст Сталина. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин на своей странице во «ВКонтакте».

С соответствующим предложением выступило грузинское общество «Сакартвелло», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». 14 ноября на комиссии по топонимике обсудят вопрос установки памятника и примут решение, нужен ли он городу. «В преддверии заседания хочу поинтересоваться у друзей и подписчиков — что думаете по этому поводу? (...) При своем голосовании буду руководствоваться в том числе и вашими соображениями», — заявил Сергин.

Если инициатива будет одобрена, бюст с постаментом высотой 3,5 метра появится в одной из точек Екатеринбурга — предположительно, на бульваре Культуры в микрорайоне Уралмаш либо на территории возле Окружного дома офицеров, сказано в опубликованных парламентарием материалах проекта, которые подготовлены к заседанию.

