20:43, 10 ноября 2025Экономика

В России поставили памятник вымышленному депутату Наливкину

В Приморье поставили памятник вымышленному депутату Виталию Наливкину
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Приморском крае появился памятник депутату Виталию Наливкину, ставшему популярным на просторах интернета. Об этом пишет издание «Подъем».

Бетонный памятник установили на могиле актера Андрея Неретина, сыгравшего роль вымышленного депутата из Уссурийска. По словам автора скетч-шоу Андрея Клочкова, идея воздвигнуть монумент появилась еще при жизни артиста, однако «судьба распорядилась иначе». Материал, из которого изготовлен мемориал, как отметил режиссер, лучше всего отражает твердый характер пародийного чиновника. «Простоит сотни лет и переживет, наверное, апокалипсис, не дай бог», — прокомментировал Клочков. Выбор цвета оставался за жителями Уссурийского района — в итоге максимум голосов набрало золото. Ролик с кадрами установки памятника опубликовали в День полиции, но вовсе не был к нему приурочен. Как пояснил Клочков, такое совпадение, хоть и случайно, но символично. Во время установки на церемонии присутствовал актер в форме силовика. Режиссер добавил, что это реквизит, и выразил надежду, что эта инсценировка не станет поводом для судебного дела. Прежде за съемку скетчей в полицейской форме создателям шоу уже приходили штрафы. Санкции отменили, согласившись, что форма являлась съемочным реквизитом.

Виталий Наливкин — собирательный образ российских региональных политиков, главный герой сатирического YouTube-канала и Instagram-аккаунта BARAKuda (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Сюжет каждого ролика связан с какой-либо проблемой, которую Наливкин оперативно решает в нестандартной манере.

Ранее в ЛДПР призвали поставить памятник писателю-сатирику Михаилу Задорнову.

