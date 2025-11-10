Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:01, 10 ноября 2025Экономика

В России предложили установить памятник популярному сатирику

В ЛДПР предложили установить памятник Михаилу Задорнову
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России может появиться памятник Михаилу Задорнову. Увековечить память популярного в народе сатирика предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Слуцкий утверждает, что соответствующая инициатива поступила от неравнодушных граждан. Инициировать обсуждение установки мемориала Слуцкий назвал честью для партии. «При жизни Михаил Задорнов не получил званий заслуженного или народного артиста. Но любовь людей и признание всей страны — вот его настоящее звание», — прокомментировал депутат.

В качестве месторасположения будущего памятника Слуцкий предлагает окрестности Московского авиационного института, где учился юморист. Также парламентарий назвал Хабаровск, который Задорнов считал своей второй родиной, и Гатчину, где писатель за собственный счет поставил памятник Пушкину и его няне Арине Родионовне. Самого Задорнова депутат характеризует как патриота, умного и ироничного человека с уникальным взглядом на политику. Во многом, по словам Слуцкого, в своих политических оценках Задорнов походил на Владимира Жириновского, основателя ЛПДР. «Неслучайно и то, что сам Михаил Николаевич называл Владимира Вольфовича "мой коллега"», — отметил Слуцкий.

Ранее в Вологде установили памятник Ивану Грозному.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости