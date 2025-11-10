В России предложили установить памятник популярному сатирику

В ЛДПР предложили установить памятник Михаилу Задорнову

В России может появиться памятник Михаилу Задорнову. Увековечить память популярного в народе сатирика предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Слуцкий утверждает, что соответствующая инициатива поступила от неравнодушных граждан. Инициировать обсуждение установки мемориала Слуцкий назвал честью для партии. «При жизни Михаил Задорнов не получил званий заслуженного или народного артиста. Но любовь людей и признание всей страны — вот его настоящее звание», — прокомментировал депутат.

В качестве месторасположения будущего памятника Слуцкий предлагает окрестности Московского авиационного института, где учился юморист. Также парламентарий назвал Хабаровск, который Задорнов считал своей второй родиной, и Гатчину, где писатель за собственный счет поставил памятник Пушкину и его няне Арине Родионовне. Самого Задорнова депутат характеризует как патриота, умного и ироничного человека с уникальным взглядом на политику. Во многом, по словам Слуцкого, в своих политических оценках Задорнов походил на Владимира Жириновского, основателя ЛПДР. «Неслучайно и то, что сам Михаил Николаевич называл Владимира Вольфовича "мой коллега"», — отметил Слуцкий.

Ранее в Вологде установили памятник Ивану Грозному.