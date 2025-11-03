В российском городе установили памятник Ивану Грозному

В Вологде появился памятник Ивану Грозному

Изображение: фрагмент картины В. М. Васнецова «Царь Иван Васильевич Грозный»

В Вологде появился памятник царю Ивану IV Грозному. Его установили на Кремлевской площади рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, официальное открытие монумента состоится в День народного единства, 4 ноября.

Высота памятника достигает девяти метров. Его изготовили по эскизам скульптора Михаила Красильникова.

По словам губернатора Георгия Филимонова, Грозный является смысловым и культурным маркером региона, в частности, и по тому, что хотел сделать Вологду столицей опричнины.

«Умножитель русских земель. Казанское ханство, Астраханское ханство. Это миссионерство православное. Символ русского мира, динамика, где-то суровое, в хорошем смысле агрессивное движение вперед. Мощный богатырь, самодержец, завоеватель. Не вправо, не влево, а вперед», — отмечал Филимонов.

Ранее власти Вологодской области создали некоммерческую организацию в честь опричников. Сообщалось, что она будет предоставлять услуги «по созданию условий для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи».