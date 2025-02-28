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14:25, 28 февраля 2025Россия

Власти региона России создали организацию в честь казнивших женщин и детей карателей

Власти Вологодской области создали НКО в честь казнивших детей опричников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Власти Вологодской области создали некоммерческую организацию (НКО) в честь казнивших женщин и детей личных карателей русского царя Ивана IV Грозного. Это следует из публикации на официальном портале правовой информации региона.

Созданная властями организация получила название «Опричники». Учредителем организации выступило министерство молодежной политики Вологодской области. В постановлении о создании говорится, что НКО будет предоставлять услуги «по созданию условий для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи».

В написанной авторитетным историком-медиевистом Владиславом Назаровым статье для Большой российской энциклопедии говорится, что стандартной практикой опричников как личного инструмента Ивана Грозного были расправы над врагами вместе с их семьями и малолетними детьми. Каратели расправлялись и с духовными лицами, которые высказывались против опричного террора.

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Известно, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов намерен поставить в регионе памятник Ивану Грозному и уже добился установки монумента в честь Иосифа Сталина. О чиновнике известно, что в 1999 году он стал лучшим на соревнованиях по кикбоксингу в категории борьбы с невидимым противником. Также он рассказывал, что по «славянской дохристианской традиции» имеет некое тайное имя.

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