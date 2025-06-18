Ученые высказались за установку памятника Сталину в российском городе

Ученые поддержали установку памятника Сталину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за установку мемориала Иосифу Сталину высказалось местное научное сообщество. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

В своем обращении ученые подчеркивают вклад генсека в развитие советского образования, науки и промышленности, а также в становление Нижнего Новгорода в качестве одного из крупнейших промышленных и научных центров страны. «Именно в годы сталинских пятилеток город Горький стал одним из крупнейших промышленных и научных центров страны», — говорится в заявлении. Как напоминают авторы обращения, в период правления Сталина в Нижнем Новгороде были построены авто- и авиазавод, оборонные объекты. Кроме того, именно в это время в стенах конструкторского бюро города Саров была разработана первая советская атомная бомба. Установку памятника Сталину энтузиасты рассматривают актом восстановления исторической справедливости.

Поставить монумент собираются в сквере Сталинградской битвы на пересечении улиц Нартова и Бекетова. Одна скульптура Сталину уже есть в Борском городском округе, она располагается на личном участке руководителя местного отделения КПРФ, предпринимателя Алексея Зорова. Фигура не признана памятником — вопрос присвоения ей данного статуса пока находится на рассмотрении. Сам Зоров настаивает на строительстве мемориала Сталину в районе Моховых гор, где в советские времена была снесена аналогичная статуя. В городе Бор уже ведется строительство музейного комплекса «Сталин-центр».

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Ранее с подобным предложением выступили в Ростове. Расположить фигуру хотят на холме на левом берегу Дона, в парке Революции либо в одном из дворов на Ворошиловском проспекте, где был снесен прежний памятник Сталину.