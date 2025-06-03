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17:27, 3 июня 2025Экономика

В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

В Ростове предложили установить памятник Сталину
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ростове может появиться памятник Иосифу Сталину. Об этом пишет газета «Молот».

С данным предложением выступили местные общественники. По словам одного из участников инициативной группы, в последние годы образ генералиссимуса вновь становится положительным. Необходимость в установке нового мемориала активисты оправдывают тем, что для восстановления прежних не осталось ни эскизов, ни фотографий. Каким энтузиасты видят новый монумент, не уточняется. Расположить фигуру хотят на холме на левом берегу Дона, где прежде стояла скульптура «Григорий и Аксинья». Также рассматриваются парк Революции и один из дворов на Ворошиловском проспекте — на том месте, где остался постамент от снесенного памятника Сталину. Проект собираются выдвинуть на общественное обсуждение.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Памятники Сталину предлагают ставить не только в регионах, но и в столице. Так, в мае к 90-летнему юбилею московского метрополитена был отреставрирован памятный барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу». Проект возмутил партию «Яблоко». Еще до открытия памятника депутаты призвали отказаться от увековечения образа «тирана и диктатора» и помочь сохранению памяти о жертвах репрессий. С осуждением высказался и дизайнер Артемий Лебедев. Предметом критики стал не образ Сталина, а исполнение. Ее исполнение дизайнер назвал непрофессиональным.

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