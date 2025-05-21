Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

Артемий Лебедев раскритиковал барельеф со Сталиным в московском метро

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал барельеф с изображением Иосифа Сталина, воссозданный в московском метрополитене. Свою позицию он высказал в последнем выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Недовольство дизайнера вызвала не идея реконструкции памятников генералиссимуса в целом. «Не имею ничего против восстановления скульптур Сталина в московском метро, потому что все-таки это исторически, архитектурно достоверная вещь и это правильно. Потому что совсем не нужно избавляться от всего прошлого, потому что Сталин метро построил, и там стояли ему и барельефы, и скульптурные композиции, и все на свете», — заявил Лебедев. В этом контексте бизнесмен вспомнил мозаичные панно и бюсты Владимира Ленина в вестибюлях нескольких станций столичного метро. Кроме того, Лебедев упомянул станцию «Киевская», оставшуюся в первоначальном виде, несмотря на военный конфликт двух стран.

Возмущение Лебедева вызвала исключительно скульптурная композиция «Благодарность народа вождю-полководцу», появившаяся на станции «Таганская» накануне. Ее исполнение дизайнер назвал непрофессиональным: на его взгляд, художники и близко не смогли воссоздать первоначальный облик скульптуры. «Существуют фотографии оригинальной скульптурной композиции, на которых видно, что ее делали настоящие мастера и художники. А то, что сделали сейчас, — это какое-то лютое говно, напечатанное на 3D-принтере людьми, которые даже не знают основ анатомии», — пояснил Лебедев. Размещать в массовом общественном месте памятники, исполненные в подобном качестве, блогер считает недопустимым. «Случайные, проходные говноскульптуры», — выразился Лебедев.

Памятный барельеф был воссоздан к 90-летнему юбилею столичного метрополитена. Скульптура посвящена победе в Великой Отечественной войне и изображает генералиссимуса на Красной площади в окружении трудящихся и детей. Проект возмутил и партию «Яблоко». Еще до открытия памятника депутаты призвали отказаться от увековечения образа «тирана и диктатора» и помочь сохранению памяти о жертвах репрессий.