16:39, 25 ноября 2025Экономика

В российском регионе устроят голосование по поводу Сталина

Народное голосование по вопросу об установке памятника Сталину пройдет в Хакасии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Igor Ulitin / Shutterstock / Fotodom

В Хакасии пройдет народное голосование по вопросу об установке памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане. Об этом сообщил глава российского региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе есть успешный опыт народных голосований — например, в ходе опроса местному аэропорту было присвоено имя Героя Советского Союза Василия Тихонова.

Коновалов уверен, что установку памятника Сталину поддерживает абсолютное большинство жителей Хакасии.

Ранее бюст Сталина задумали установить в Екатеринбурге.

В Нижегородской области появится второй памятник Сталину — в городе Бор на территории «Сталин-центра». Кроме того, запланировано поставить бюст в самом Нижнем Новгороде.

В Находке Приморского края, тем временем, захотели установить памятник Феликсу Дзержинскому.

