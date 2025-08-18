Еще в одном российском городе появится памятник Дзержинскому

В Находке планируют установить памятник Феликсу Дзержинскому

Памятник Феликсу Дзержинскому планируют установить еще в одном российском городе. Мемориал может появиться в Находке Приморского края, передает агентство Nakhodka.Media.

С инициативой выступили в краевом Союзе ветеранов госбезопасности, предложение поддержали глава Находкинского городского округа Тимур Магинский и руководство местного управления ФСБ. Как сообщается, идея была одобрена мэрией, депутатами окружной думы и военнослужащими.

Авторами скульптуры станут участники проекта «Аллея Российской славы» родом из Краснодарского края. Бюст основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) собираются установить в сквере 100-летия пограничных войск России. Открытие намечается в сентябре 2025 года, на церемонии будет присутствовать внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир. Бюст станет третьим мемориалом в честь советских революционеров: в Находке также возведены памятники Ленину и Сталину.

Установить памятник Дзержинскому собираются и в Омске. Инициатором появления монумента выступил частный меценат. Разместить мемориал планируют в одноименном сквере.