В российском городе поставят памятник Дзержинскому

В Омске решили поставить памятник Дзержинскому

В Омске планируется установить памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на главу комитета Омского городского совета Юрий Козловский.

Инициатором появления монумента выступил частный меценат, он же предложил профинансировать проект. Идею одобрили местные депутаты. «Человек легендарный, стоявший у истоков революции. Все комитеты, которые он возглавлял в свое время, это были комитеты по обороне, по борьбе с бандитизмом и хищениями, по восстановлению железнодорожных дорог», — объяснил необходимость создания мемориала Козловский.

Согласно предварительному эскизу, памятник будет представлять собой классический образ чекиста. Габариты скульптуры уточняются. Разместить мемориал собираются в одноименном сквере. Памятник, по задумке депутатов, станет популярной достопримечательностью города.

Ранее в Госдуме предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку ради восстановления «исторической справедливости». Дискуссия ведется с 2021 года, когда было объявлено голосование. Выбор стоял между кандидатурой Дзержинского и князя Александра Невского. Впоследствии опрос было решено завершить.