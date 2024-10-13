Депутат предложил вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Депутат Хамзаев предложил вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Памятник Феликсу Дзержинскому нужно вернуть на Лубянку в Москве, потому что пришло время восстановить «историческую справедливость», заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была», — заявил он.

Памятник Дзержинскому установили на площади в 1958 году, в настоящее время рядом находится здание ФСБ. Статуя стала символом августовского путча 1991 года — тогда толпа самостоятельно пыталась снести ее. Вскоре власти решили демонтировать Дзержинского и увезли его на новое место неподалеку от Третьяковской галереи на Крымском Валу, где он хранится и по сей день.

В 2021 году развернулась дискуссия по поводу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Москвичам предлагалось выбрать из двух кандидатур — Дзержинского и князя Александра Невского. Вскоре мэр Москвы Сергей Собянин решил завершить голосование. Он посчитал, что процесс стал превращаться в «противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».