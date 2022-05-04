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Шойгу заявил о полной блокаде остатков ВСУ на «Азовстали»

Шойгу заявил, что остатки ВСУ в Мариуполе полностью заблокированы на «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он добавил, что сейчас российские военные предпринимают попытки убедить остатки ВСУ и националистов сложить оружие и выйти с территории предприятия.

«Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы», — отметил Министр обороны.

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Роман Кирьянов
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