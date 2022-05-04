Шойгу заявил о полной блокаде остатков ВСУ на «Азовстали»

Шойгу заявил, что остатки ВСУ в Мариуполе полностью заблокированы на «Азовстали»

Остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он добавил, что сейчас российские военные предпринимают попытки убедить остатки ВСУ и националистов сложить оружие и выйти с территории предприятия.

«Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы», — отметил Министр обороны.