Стало известно о конце эвакуации с «Азовстали»

ТАСС: эвакуация с завода «Азовсталь» закончена, за сутки эвакуировали 51 мирного жителя

Эвакуация с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе закончена. Об этом сообщает корреспондент ТАСС

Отмечается, что всего за сутки эвакуировали 51 мирного жителя, среди них есть дети. Два автобуса с гражданскими отправились в сторону пункта временного размещения в Безыменном. О том, что с территории завода выехал второй за день автобус с мирными жителями, сообщалось ранее.

При этом, по данным Минобороны России, за 6 мая с Азовстали эвакуировали 50 человек, в том числе 11 детей, передает РИА Новости. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) для доставки в места временного размещения. «Гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая», — добавили там.

6 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории завода.