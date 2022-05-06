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Генсек ООН сообщил об эвакуации 500 человек с «Азовстали»

Генсек ООН Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории завода «Азовсталь»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории мариупольского завода «Азовсталь», блокированного российскими войсками. Об этом сообщает РБК.

«В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две колонны при обеспечении безопасности эвакуировали в Мариуполе около 500 человек с завода "Азовсталь" и прилегающих территорий», — отметил Гутерриш.

Генсек ООН выразил надежду, что продолжение координации Москвы и Киева позволит увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода мирных жителей.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в свою очередь сообщил, что за сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное были эвакуированы 518 человек. «Они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — добавили в штабе.

Ранее Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь».

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Алевтина Запольская
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