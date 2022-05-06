Второй автобус с мирными жителями выехал с территории «Азовстали»

Автобус с 13 мирными жителями покинул территорию мариупольского завода «Азовсталь»

Второй за день автобус с мирными жителями выехал с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

Автобус вывез 13 человек и двух собак. Людей пересадили в другую машину, которая направилась в поселок Безыменное.

Таким образом, общее число эвакуированных 6 мая составило 25 человек, среди них — пятеро детей. Первая группа из 12 человек также воспользовалась открытым рано утром гуманитарным коридором.

Между тем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил об эвакуации около 500 человек с территории завода «Азовсталь».